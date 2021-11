Guia de boas maneiras para hospedagem

Redação

Do Rota de Férias



16/11/2021



Quando vamos procurar um hotel ou um hostel para ficar, é natural que façamos uma pesquisa antecipada para ver quais são as avaliações dos hóspedes que já estiverem lá. No entanto, muitos dos problemas reportados poderiam ser evitados se todos seguissem regras básicas de boas maneiras que nem sempre são ditas.

Você pode fazer a sua parte adotando para a vida alguns comportamentos que farão com que você seja visto com bons olhos por hotéis, pousadas, residências particulares e até mesmo pelos outros hóspedes. Por mais que você tenha direito à sua liberdade, é importante lembrar que você não está em sua casa.

Para que você não tenha problemas, preparamos um guia especial de boas maneiras para hospedagem. São dicas simples, mas extremamente úteis podem melhorar a convivência, especialmente em locais onde os quartos são compartilhados com outras pessoas que você não conhece.

Não deixe o seu quarto bagunçado

Uma coisa é estar hospedado em um hotel com um quarto privado, outra é estar em um quarto compartilhado em um Airbnb ou hostel. Nesse caso, você precisa ter a consciência de que não é o único ali e, por essa razão, é preciso sim seguir algumas regras de etiqueta.

Por exemplo, ao se levantar você pode arrumar a sua cama. Evite deixar roupas, peças íntimas, meias, toalhas e sapatos espalhados pelo quarto e não invada o espaço de outras pessoas. Quando você chegou ao local, provavelmente encontrou tudo limpo e bem conservado, portanto mantenha as coisas desse jeito.

Atenção redobrada nos banheiros

Da mesma forma que os quartos, os banheiros compartilhados também requerem uma atenção especial dos hóspedes. Evite tomar banhos demorados sabendo que há mais pessoas precisando usar o banheiro. Um tempo superior a 30 minutos não é razoável em locais como esses.

Cuide também da higiene do local. Retire os cabelos que tenham caído na banheira ou na pia, bem como os restos de pasta de dente. Jogue o lixo na lixeira e deixe-a fechado. Após fazer as suas necessidades, abra as janelas ou utilize um desodorizador de ambiente.

Entenda os horários e respeite as filas

É de suma importância que ao chegar ao hotel você se familiarize com os horários de atendimento. Pergunte a hora de início e término do café, os horários do serviço de quarto e os de funcionamento de outras instalações, como bares, piscinas, saunas e recepção. Isso evita transtornos de qualquer espécie.

Alguns períodos são mais movimentados nos hotéis, como pela manhã. É nessa hora que a maioria das pessoas costuma fazer o check-out. Se você vai sair nesse horário, programe-se para chegar à recepção uns minutos antes e respeite a fila, se houver, até que você seja atendido.

Tenha ainda mais atenção no Airbnb

As dicas que mencionamos acima são válidas especialmente para locais onde o uso de um quarto é compartilhado. Entretanto, em algumas ocasiões você terá que redobrar a atenção. É o caso de hospedagens na casa de outras pessoas, como ocorre via Airbnb e Couchsurfing.

Nesses casos, tenha em mente que você está na residência de outra pessoa e, portanto, deve seguir as regras da casa. Elas podem incluir desde horários para chegar e sair, dicas para uso de utensílios domésticos e regras de limpeza, como deixar os sapatos para o lado de fora.

Se tiver dúvidas, sempre pergunte. Se sujar alguma coisa, limpe. Um bom princípio é pensar que as coisas devem ser deixadas do jeito que foram encontradas. Então, se ao tomar banho o dono da hospedagem solicita que o banheiro seja seco ao final, siga as regras do anfitrião.

Muito da experiência depende de você

Viajar pelo mundo inteiro, reservar hotéis, hostels e acumular pontos é uma das melhores coisas que você pode fazer nas suas férias. Entretanto, muito da experiência que temos em um local, seja ela boa ou ruim, depende da maneira como nos relacionamos com outras pessoas.

Infelizmente, nem todos seguem as boas maneiras na hora de se hospedar, mas você pode fazer a diferença fazendo a sua parte. Procure seguir estes conselhos para tornar o ambiente mais agradável e seus bons exemplos podem contagiar aqueles que estão à sua volta.

Muitas vezes, aqueles que não têm o hábito de fazer as coisas do jeito certo, passam a adotar boas maneiras quando são tratados de forma cordial e respeitosa. Portanto, fazer a sua parte é meio caminho andado para que aqueles que estão à sua volta também percebam como é melhor buscar sempre a harmonia.