Crédito: Paulo Basso Jr.

O Oculus, estação de trem mais cara do mundo, fica ao lado do One World, em Nova York. Foi desenhado pelo espanhol Santiago Calatrava e demorou 12 anos para ficar pronto. Sua estrutura remete a uma ave levantando voo, mas muitos acham quem se parece mais com o esqueleto de um dinossauro enorme