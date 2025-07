Irã diz que pode retomar negociações nucleares com EUA se tiver garantia de fim de ataques

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste sábado, 12, que seu país aceitaria retomar as negociações nucleares com os Estados Unidos se houvesse garantias de que não haveria mais ataques contra o Irã, informou a mídia estatal.

Em discurso para diplomatas estrangeiros em Teerã, o chanceler disse que o país sempre esteve e continuará pronto para conversas sobre seu programa nuclear, mas "deve haver garantia de que, caso as negociações sejam retomadas, o processo não levará à guerra".

Referindo-se ao bombardeio israelense de 12 dias contra instalações nucleares e militares do Irã, bem como ao ataque americano de 22 de junho, Araghchi afirmou que se os EUA e outros quiserem retomar as negociações, "primeiro deve haver uma garantia firme de que tais ações não se repetirão".

Além disso, segundo ele, "ataques às instalações nucleares iranianas dificultaram e complicaram a obtenção de uma solução negociada".

Após os ataques, o Irã suspendeu a cooperação com a agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), o que levou à saída dos inspetores. Araghchi afirmou que, segundo a lei iraniana, o país responderá aos pedidos de cooperação da agência "caso a caso", com base nos interesses do Irã.

Ele também disse que qualquer inspeção deve levar em conta as "preocupações de segurança" do país e a segurança dos inspetores. "O risco de proliferação de materiais radioativos e a explosão de munições remanescentes da guerra nos locais atacados é sério," alertou.

O chanceler ainda reafirmou a posição do Irã sobre a necessidade de continuar enriquecendo urânio em seu território, algo que o presidente americano, Donald Trump, insiste que não pode acontecer.