Navarro critica Powell e diz que juros estão 50 pontos-base acima do que deveriam estar

O conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Peter Navarro, afirmou nesta sexta-feira, 11, que a taxa de juros americana está "50 pontos-base acima do que deveria estar" e ecoou as críticas de Donald Trump ao chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

"Mercado de títulos vê Powell como 'um palhaço'", disse Navarro em entrevista à Bloomberg TV, acrescentando que a manutenção de juros está impedindo o país de criar empregos e crescer.

Segundo ele, se a inflação subir com os juros baixos, basta inverter a situação. "Powell é um 'animal político'", pontuou.

O conselheiro ainda comentou que a tarifa de 35% imposta ao Canadá nesta quinta, 10, por Trump não se aplica aos produtos do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) e que a Seção 232, que permite que o presidente imponha tarifas por meio de ação executiva, visa "fortalecer base de defesa".

A Seção 232 foi usada pelo mandatário para as tarifas do aço e alumínio. Trump também pretende tarifar em 50% o cobre a partir de agosto.