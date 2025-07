Veja o obituário do Grande ABC deste dia 13 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Cecília Pinheiro Lourenço, 86. Natural de Buritama (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Florentina Alcala Lima, 87. Natural de Pracinha (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel Pereira Santos da Silva, 83. Natural de Bonito (Pernambuco) Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Ruiz Bolivar, 82. Natural de São Caetano. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 8. Memorial Planalto.

Lousamar de Oliveira, 78. Natural de Votuporanga (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 8. Memorial Planalto.

Ana Maria Cruz, 77. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Theodoro, 76. Natural de Mococa (SP). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter José Donatelli, 74. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Faustino Piccinin, 73. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Leonor do Carmo Alencar, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zilda de Oliveira Santos, 71. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 8, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana Zacarias Salú, 69. Natural de Cuiabá (MT). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro de Jesus Guedes, 69. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 8, em santo André. Jardim da Colina.

Antonio Tadeu Crisma, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amauri Dantas da Silva, 64. Natural de Marialva (Paraná). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rogéria Márcia Juliari Leone Videira, 57. Natural de Mauá. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaira Cirilo da Silva, 53. Natural de São Vicente (SP). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Autônoma. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Albina Alomerovic, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Waldemar de Oliveira, 69. Natural de Suzano (SP). Residia no Jardim Santa Cruz, no Sacomã, Capital. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Laura Martim Isturaro, 95. Natural de Avanhandava (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Mercedes Maria de Jesus Oliveira, 91. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Ana Pereira da Costa, 75. Natural de Paratinga (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Gilmar Alves de Carvalho, 58. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Henrique Tokimitsu Kitta, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Elisa Conceição Xavier, 96. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Claudio Baptista da Rocha, 63. Natural de Mauá. Residia no bairro Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Antonio Ferreira dos Santos, 85. Natural de São João (Pernambuco). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.