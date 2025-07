Operação Rastreio II prende um foragido por hora no Grande ABC

A Polícia Civil prendeu 48 pessoas procuradas pela Justiça no Grande ABC durante a segunda fase da Operação Rastreio, realizada nas últimas segunda e terça-feira. Em média, foi uma prisão por hora apenas na região. As ações ocorreram nas áreas das seccionais de Santo André, São Bernardo e Diadema, que juntas abrangem também Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Caetano . Pela de Santo André foram 17 foragidos capturados. Na de São Bernardo 23. Já a de Diadema realizou oito detenções.

DEMACRO

Além da região, outras cidades sob responsabilidade do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) também concentraram altos números de capturas. Foram 53 presos em Carapicuíba, 41 em Franco da Rocha, 29 em Taboão da Serra, 21 em Mogi das Cruzes, 14 em Guarulhos e 10 em Osasco.

O Demacro coordena nove delegacias seccionais e supervisiona investigações e operações especializadas na Região Metropolitana. Na área atuante do departamento, a operação mobilizou cerca de 600 policiais civis e 249 viaturas, contando com diversas equipes de divisões especializadas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram expedidos mais de 1,4 mil mandados de prisão e aproximadamente 920 pessoas acabaram presas por crimes como roubo, tráfico de drogas e estupro. Uma análise preliminar indica que 48% dos capturados são reincidentes.

O delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Artur José Dian, destacou a relevância da ação. “A sociedade acompanha e reconhece as ações da polícia. Saber que foragidos estão sendo presos restaura a confiança nas instituições e alivia o sentimento de abandono’, afirmou. Ele defendeu operações de grande escala no cumprimento de mandados judiciais. “O Estado que prende com base legal, prende para proteger. A prisão não é, e nunca deve ser, o único pilar do sistema penal. Mas negá-la em contextos como o brasileiro é fechar os olhos para a realidade das ruas. Operações como essa mostram que São Paulo está vigilante. Que a Polícia Civil está atuante. E que a Justiça, ainda que lenta para alguns, alcança todos”, pontuou.

PRIMEIRA FASE

A primeira fase da Operação Rastreio, realizada em abril, havia resultado em 675 prisões em todo o Estado. Desta vez, com um planejamento mais amplo, houve quase mil capturas, consolidando como uma das maiores recaptura de condenados já registrada pela corporação em São Paulo.

As ações em conjunto das seccionais da região foram celebradas pelos delegados responsáveis, avaliando como um sucesso, obtendo números satisfatórios na operação.

‘O Estado não serve de refúgio para quem desafia a Justiça’