5 dicas para não desanimar dos treinos nos dias frios

Seja para quem é acostumado com atividade física ou não, as temperaturas mais baixas podem trazer a temida preguiça para treinar. A cama parece mais acolhedora, o corpo demora a aquecer e a motivação, muitas vezes, também “congela”.

Mas segundo especialistas, nessa época do ano, o exercício físico pode trazer ainda mais benefícios. O educador físico Pedro Coelho destaca, em entrevista à imprensa, que durante o inverno, o corpo gasta mais energia para manter a temperatura interna, o que acelera o metabolismo e potencializa a queima calórica.

Para quem quer deixar a preguiça de lado e voltar a fazer atividade física nos dias mais gelados, há dicas que podem ajudar. Criar uma rotina de treino, adaptar os exercícios de acordo com o clima e usar peças específicas para o período, como um casaco fitness, são práticas que podem ajudar a não desanimar dos treinos nos dias frios.

Crie uma rotina de treino

Manter a disciplina nos treinos durante o inverno pode ser desafiador, mas estabelecer uma rotina é uma das estratégias que funcionam. Conforme explica a educadora física e nutricionista, Marina Delorenzo, em entrevista à imprensa, quando você determina horários fixos para se exercitar, o compromisso passa a fazer parte da sua programação do dia, assumindo o lugar de prioridade em vez de depender da motivação do momento. Essa constância ajuda a driblar a vontade de adiar os treinos.

Adapte os treinos para o clima

Também é preciso adaptar a rotina às condições climáticas. Em entrevista à imprensa, o educador físico e professor, Anderson Téu, explica que uma boa alternativa durante o inverno é priorizar espaços cobertos, como academias, que ofereçam conforto térmico.

Mas para aqueles que gostam de praticar atividades físicas ao ar livre, vale aproveitar as manhãs frescas ou os fins de tarde mais amenos para caminhar ou correr. Há, ainda, a opção de treinar em casa com o auxílio de sites e plataformas especializadas que ofereçam treinos ao vivo.

Vista-se adequadamente

Outro ponto importante que pode ajudar a não desanimar nos dias frios é o vestuário. Anderson Téu explica que investir em peças adequadas ao clima, como um bom casaco fitness e uma legging de tecido térmico, pode ser o empurrão que faltava para sair de casa.

Para ir treinar, em caso de temperaturas extremas, vale a pena usar mais camadas de roupa, apostar em touca e até mesmo em luvas. Chegando no local da atividade física, essas peças podem ser removidas, conforme o corpo for aquecendo.

Encontre um parceiro de treino

A motivação também pode vir da companhia. Outra dica dada por Anderson é ter um parceiro de treino, seja um amigo, familiar ou personal trainer. Essa pessoa irá aumentar o compromisso com a atividade física e tornará o processo mais prazeroso.

Outra ideia é investir em atividades físicas coletivas, como dança, crossfit, lutas e funcional. Nessas aulas, o aluno encontrará outras pessoas que também enfrentaram a preguiça nos dias frios para treinar, podendo servir de incentivo para manter a constância.

Use a mudança de clima como motivação

Ao entrar em uma academia no inverno, é comum perceber que o espaço está mais vazio do que no verão. A preguiça nessa época do ano é corriqueira, mas não precisa se tornar um fator limitante. Anderson pontua que a mudança de clima pode ser usada como motivação para treinar.

Nem todos os dias serão fáceis, e é normal ter momentos de baixa motivação, especialmente com a mudança de estação, mas o segredo é não desistir nos dias difíceis.

