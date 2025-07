Fed/Musalem: é cedo para dizer se tarifas terão impacto pontual ou mais persistente na inflação

O presidente do Federal Reserve (Fed) de St. Louis, Alberto Musalem, afirmou que ainda é "muito cedo" para dizer se as tarifas terão um impacto pontual ou mais persistente na inflação americana, ao participar de evento promovido pelo OMFIF, nesta quinta-feira (10). Segundo ele, há algum risco de alta na inflação e sua perspectiva é que ela aumente, principalmente por conta da política tarifária.

"Tarifas podem ter um impacto temporário na inflação", ponderou, ao ressaltar que foram notadas tendências positivas de inflação nos últimos três meses e que as expectativas de longo prazo estão bem ancoradas. Por outro lado, de acordo com o dirigente, a depreciação do dólar pode contribuir para a inflação.

"As tarifas podem levar até o próximo ano para 'serem resolvidas', e o efeito delas poderá ser totalmente sentido no final deste ano ou no início do ano que vem", acrescentou. Musalem ainda defendeu que altas margens de lucro dão certo espaço para absorver tarifas.

Na ocasião, o dirigente descartou os riscos de estagflação americana e disse: "Não creio que os EUA estejam num ambiente estagflacionário, a inflação e o desemprego teriam de ser muito mais elevados".