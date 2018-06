Apesar de filmado, beijo entre Tatá Werneck e Luan Santana não existiu, entenda!

15/06/2018 | 19:12



Luan Santana abriu o jogo sobre seu relacionamento com Jade Magalhães em entrevista ao TV Fama. O cantor entregou que a amada não sente ciúmes dele - nem quando ele protagoniza um clipe romântico com uma atriz famosa, como foi o caso de Tatá Werneck em seu último vídeo.

- Ela adora as minhas ideias. Quando eu compus junto com o Tierry e o Rafa Torres essa música, MC Lençol e DJ Travesseiro... ela tinha essa pegada de humor e ninguém melhor que a Tatá para contracenar comigo nesse clipe. Ela adorou a ideia, não fica com ciúmes de jeito nenhum. De nada.

E apesar de ter sido filmado, aquele beijo entre Luan e Tatá no clipe não existiu! Foi tudo uma armação com uma ajudinha especial do ângulo da câmera.

- Na verdade, aquele ângulo... eu e a Tatá não nos beijamos. Está todo mundo achando que beijou. A câmera ficou atrás só para dar a entender que foi isso, mas não nos beijamos.

O sertanejo também falou que, por enquanto, não tem planos de se casar.

- Ela ainda é namorada, mas conversamos sobre o futuro. Tanto eu quanto ela estamos aproveitando esse momento, estamos bem tranquilos.

E ainda confirmou que fará um programa na televisão.

- Tem uns dois anos que a gente vem ensaiando essa coisa de apresentar um programa. Só faltava a ideia certa. Finalmente deu certo. O programa é divido em rankings, vou dividir experiências musicais, vou fazer a minha música e ser apresentador pela segunda vez. Preciso estudar um pouco mais, mas vai ser um desafio muito legal.