Ator de Belíssima morre aos 68 anos de idade

15/06/2018 | 19:12



Fábio Tomasini, famoso ator e dublador brasileiro, morreu aos 68 anos de idade neste dia 15 de junho. A causa da morte ainda não foi divulgada. A notícia foi dada pela neta do astro, Kate Kelly:

Com muita tristeza comunico o falecimento do meu avô Fábio Tomasini. O corpo sera velado e sepultado no cemitério do Araçá a partir das 14 horas, será um velório curto, ou seja, das 14 às 17. Adeus e obrigada vô, escreveu.

Fábio está atualmente no ar em Belíssima, novela que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Ele também ficou conhecido por dublar o personagem Cavaleiro de Cristal em Os Cavaleiros do Zodíaco, assim como o personagem Cranky Kong da franquia de jogos Donkey Kong.