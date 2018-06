Roberta Miranda acusa cantora de imitá-la e fãs acreditam ser Paula Fernandes: - Uma cafonice do cão

15/06/2018 | 19:12



Roberta Miranda fez um longo desabafo em seus stories do Instagram. A cantora, sem citar nomes, acusou uma outra artista de imitá-la descaradamente. Segundo informações do jornal Extra, tudo começou quando Roberta fez uma promoção para o Dia dos Namorados em suas redes sociais.

- Ser imitado é ótimo, mas você não pode fazer uma promoção que no outro dia vem e faz igual. É incrível, toda hora, a roupa que você veste... Viu que não estava dando certo, uma cafonice do cão, aí vem e imita você também...

Os fãs, então, logo ligaram os pontos e encontraram a suposta imitadora: Paula Fernandes.

- A Roberta desce do palco para um fã, aí desce também. Qualquer coisa que eu faço, faz também. Quer imitar Roberta Miranda? Começa, número um, a respeitar o fã, a ter carinho pelas pessoas, respeito. Número dois, consegue ter 31 anos de carreira sendo amada e idolatrada. Isso chama-se respeito, continuou a sertaneja.

Em 2013, Paula Fernandes venceu o Prêmio Multishow e Roberta Miranda estava no evento, assistindo a premiação. A próxima fala de Roberta indica que, nesse dia, Paula teria ignorado a presença dela. Leia:

- Uma coisa que eu fiquei indignada, foi há três, quatro anos, no Multishow, ganhando prêmio, olhou pra mim e virou as costas para Roberta Miranda. Nem por isso eu fui a público falar da falta de respeito que essa coisa aí fez. Fiquei chateada. Ela ainda disse que eu era a ídolo dela. Pelo que dizem, agora está tratando bem os fãs, chamando no camarim, coisa que nunca chamava. Quero que ela siga com uma fama clara, sem nenhum tipo de máscara.

Tenso, né? Horas depois, Roberta fez um vídeo se desculpando pela confusão.