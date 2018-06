Procurado por receptação é preso novamente por roubo

Do Diário OnLine



15/06/2018 | 18:30



Um homem que era procurado pela Justiça pelo crime de receptação foi preso nesta quinta-feira, em São Bernardo, após a polícia constatar que ele conduzia uma moto roubada.

Durante Operação Companhia Impactante, uma equipe deparou-se com uma motocicleta Honda/CG cujo condutor demonstrou nervosismo ao avistar a viatura. Foi realizada abordagem e na busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém, ao fazer uma consulta via Copom (Central de Operações da Polícia Militar) constou como procurado pelo crime de receptação.

Já na verificação do emplacamento, foi constatado que a moto estava em nome de outra pessoa. O homem não apresentou nenhuma documentação da motocicleta e também não possuía habilitação para conduzir o veículo.

Ele foi conduzido ao 7º DP (Taboão), onde o caso foi registrado. Em contato com o proprietário do veículo foi verificado que a moto havia sido roubada no dia 17 de maio em Diadema por quatro indivíduos. A vítima foi até a delegacia e reconheceu o indivíduo com um dos autores do roubo.