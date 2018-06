Catherine Zeta-Jones diz estar cansada de ser humilde e dispara: Desculpe se sou rica, casada com astro e nada feia

15/06/2018 | 17:12



Quem não se lembra do famoso bordão Eu sou rica, que Carolina Ferraz, ou melhor, a personagem Norma Gusmão, de Beleza Pura, gritou a plenos pulmões? Parece que uma atriz de Hollywood, de uma maneira bem mais discreta, é claro, decidiu adotar uma postura semelhante.

De acordo com o jornal The Mirror, Catherine Zeta-Jones revelou, em entrevista, que está cansada de ser humilde em relação a suas conquistas. Aos 48 anos, ela afirmou:

Uma coisa que não sou mais é humilde. Estou cansada de ser humilde. Realmente estou. Desculpe se sou rica, casada com astro do cinema e nada feia.

A esposa de Michael Douglas afirmou que, atualmente, só o que importa para ela agora é seu trabalho:

É isso que amo e o resto da minha vida é só alegria, porque tenho dois filhos lindos e um marido feliz e saudável. Está tudo bem e não vou ser humilde em relação a isso também.

Em 2013, de acordo com o Daily Mail, ela já tinha dito que um milhão de dólares não é muito. Por outro lado, ela e Michael, no final de 2017, anunciaram doações no Camboja.

Junto, o casal tem dois filhos, Dylan, de 17 anos, e Carys, de 15.