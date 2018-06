Nizo relembra volta de Nadja após repescagem do Power Couple: - Mudou a medicação

15/06/2018 | 16:12



O Power Couple contou com uma repescagem que trouxe Nadja Pessoa e Vinícius D'Black de volta, mas o casal logo foi embora, durando apenas mais uma semana no reality show da Record. Uma das personalidades mais polêmicas do jogo, o público agora clama que a loira participe de uma próxima edição de A Fazenda.

E dando aquela cutucada na ex-participante, os eliminados da semana, Nizo Neto e Tatí Presser, marcaram presença no Programa do Porchat. Questionados pelo apresentador, Fábio Porchat, Nizo logo opinou sobre Nadja, falando sobre a volta dela à atração, após a repescagem:

- Quando houve a repescagem ela voltou mais calma, acho que ela mudou a medicação.

Tatí, meio reprimindo o marido, ainda tentou explicar de uma forma mais amena:

- Eu falei isso até na carta que a gente mandou, eu falei Poxa, que legal, eu acho até que você consegue escutar, porque ela saiu, ouviu alguma coisa e veio realmente mais calma.

Nisso, Nizo brinca:

- (Mais calma) por três dias, né?