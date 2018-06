Gilmar Mendes manda soltar Atila Jacomussi

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/06/2018 | 15:47



Atualizada às 16h15

Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes deferiu, na tarde desta sexta-feira (15), o pedido de habeas corpus para libertar o prefeito afastado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB).

Atila está preso desde o dia 9 de maio, no âmbito da Operação Prato Feito, da PF (Polícia Federal). Ele foi detido após policiais encontrarem R$ 87 mil em espécie em sua residência, além de R$ 600 mil na casa de João Gaspar (PCdoB), ex-secretário de Governo e braço direito de Atila desde o mandato de deputado estadual.

Com a decisão de Gilmar, Atila deve deixar o presídio em Tremembé até este fim de semana.

Para Daniel Bialski, advogado que defende Atila Jacomussi, "a decisão da Suprema Corte reconhece a arbitrariedade e excesso da prisão preventiva, decretada sem motivação válida e baseada em sofismas inverídicos. Como foi exibido nos pedidos, o prefeito não praticou qualquer ilicitude e nunca teve envolvimento com fatos ligados a operação da Polícia Federal. Felizmente, a Suprema Corte vem mantendo sua jurisprudência q a prisão é a exceção e não a regra. Nestes moldes, a liberdade agora concedida, reforça os argumentos da defesa e nos dá maior força para provar a inocência no curso do processo".