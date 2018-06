Três novos estudos para o tratamento de câncer de pulmão são divulgados

Do Diário OnLine



Nesta semana, oncologistas do mundo todo se reúnem em Chicago, Estados Unidos, para o encontro anual da ASCO (American Society of Clinical Oncology). O evento traz a divulgação de diversos estudos que contribuem com o avanço na descoberta e tratamento do câncer. Os tumores de pulmão tiveram destaque, principalmente, pelo desafio global de diminuir as taxas de mortalidade.

Entre o que mais preocupa a classe médica e pacientes está o fato de que este é um dos tipos de cânceres mais agressivos, devido a suas inúmeras mutações, que poderão ter um avanço substancial no tratamento com a utilização da medicina personalizada, que cuidará de cada caso como único, um dos principais pontos discutidos no congresso. Em linha com a necessidade, três novos estudos confirmaram a possibilidade da personalização ser usada como primeira opção de terapia.

Estudo ALEX

O estudo ALEX, de fase III, demonstrou que a molécula alectinibe, da Roche, ajudou pessoas com câncer de pulmão de não pequenas células, com a mutação ALK-positivo, na fase metastática a viverem uma média de quase três anos sem agravamento da doença ou óbito - 34,8 meses em comparação com 10,9 meses para o crizotinibe. Os dados significam que, a partir do momento em que o paciente inicia o tratamento com a droga focada na mutação, o risco de progressão da doença ou morte diminui em 57% em pacientes tratados com a droga.

Estudo IMPower 131

O estudo IMpower131, de fase III, demonstrou que a imunoterapia pode ajudar pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células do tipo escamoso, responsável por cerca de 40% dos tumores malignos no órgão, em estágio avançado. Como primeira opção de tratamento, o Tecentriq® (atezolizumabe) associado à quimioterapia reduziu o risco de piora da doença ou morte em 29% em comparação com a quimioterapia isolada, considerada terapia padrão.

Estudo IMPower 150

O estudo IMpower150, de fase III, mostrou que a imunoterapia e a terapia-alvo somadas a quimioterapia podem ajudar todos os pacientes em tratamento de primeira linha com câncer de pulmão independente do status de proteína PD-L1 ou com mutações de EGFR ou translocação de ALK após falha de tratamento. Os dados demonstraram que a combinação de Tecentriq® (atezolizumabe), Avastin® (bevacizumabe) e quimioterapia aumentaram de forma significativa o tempo de vida dos pacientes, de 19,2 versus 14,7 meses. Sobretudo em pacientes com alterações genéticas e metástases no fígado, que são de difícil controle e normalmente mais graves, com poucas opções de tratamento.