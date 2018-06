Fabiana Saba revela: -Já fiz capa falando como ser magra e tinha feito lipoaspiração dois meses antes

15/06/2018 | 14:12



Fabiana Saba fez o maior sucesso como modelo e apresentadora nos anos 2000. Hoje, aos 40 anos de idade e morando em Nova York, nos Estados Unidos, ela acha importante falar sobre o que passou na época por conta da ditadura da moda e desmentir a ilusão de que tudo era fácil. Em entrevista ao canal do YouTube, Selfie Mulher, ela contou que quando era mais nova foi muito julgada por sua aparência na escola.

-O pessoal me chamava de Carrie, a estranha, Jesus na cruz e eu me achava muito feia. Hoje vejo as fotos e me acho bonita. O tempo passou e Fabiana se tornou modelo, época m que voltou a ser julgada por seu exterior. -Já fiz capa de revista falando como ser magra, falando que eu bebia água. E eu tinha feito lipoaspiração dois meses antes. A modelo ainda aproveitou para deixar um recado importante:

-O que está na moda hoje, não estará na moda amanhã. E o meu valor não tem nada a ver com isso, porque agora minha beleza vem de dentro pra fora! Esse padrão de beleza imposto pelas empresas e elite não é nada legal. Tudo isso é falso!.