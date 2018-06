Viviane Araújo fala sobre relacionamento relâmpago com Klaus Barros: - Foi bacana, mas passou

15/06/2018 | 14:12



No Dia dos Namorados, celebrado na última terça-feira, dia 12, as redes sociais foram tomadas por fotos de casais apaixonados e declarações. Mas Viviane Araújo representou os solteiros ao postar um Instagram Stories cantando o hit Din Din Din, da cantora Ludmilla na data romântica. Em entrevista exibida no TV Fama, da RedeTV!, ela falou sobre seu novo status de relacionamento, após um relacionamento relâmpago com Klaus Barros:

- Eu to bem, eu to feliz, e é isso que importa. - contou, tentando não se prolongar muito no assunto. A repórter então relembrou o aniversário da atriz, em que ela aparecia feliz com o namorado, e perguntou o que aconteceu para que eles terminassem:

- Passou, gente. Eu sou uma pessoa que gosta de viver intensamente e foi bacana, eu vivi aquele momento, não me arrependo. Mas passou, e agora é outra história.

Viviane também aproveitou a ocasião para falar sobre seu novo papel nas telinhas. Ela está no elenco de O Sétimo Guardião, próxima novela das nove na Globo, escrita por Aguinaldo Silva:

- É isso, vamos começar na próxima semana a preparação. Vai ser uma novela incrível, tenho certeza. To muito feliz.

A atriz e o autor já tinham trabalhado juntos em Império e na peça Lili Carabina, da qual foi protagonista.