Banda Grinding Reaction lança disco em Diadema

Rafael dos Santos



15/06/2018 | 14:27



A banda Grinding Reaction, de Diadema, faz shows divulgando o novo disco ''O Caos Será a Tua herança'' pelo Brasil e toca neste domingo (17) na casa de shows ''Container Pub Stop'' ( Rua Orense, 60, Diadema).

Para abertura contam com as bandas Letall do lendário vocalista Gepeto ( Ação Direta ), Rhino, Inside War e D’Zaster. Os shows começam a partir das 15h. A entrada é gratuita.