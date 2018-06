Anitta e Simaria cortam relações e não se toleram

15/06/2018 | 13:12



Anitta realizou uma parceria de grande sucesso na música ao lado da dupla Simone e Simaria, com o hit Loka. No entanto, parece que a cantora cortou qualquer relação de amizade com Simaria, que fez uma pausa na carreira para cuidar de uma tuberculose. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, as duas não se falam, não se toleram e também não se seguem mais nas redes sociais.

O indício de que elas teriam brigado surgiu no início deste ano, quando Anitta se apresentou em Fortaleza e convidou apenas Simone para cantar no palco. Simaria não deu as caras no show, em que foi cantado a música lançada em 2017. O crédito em relação ao hit também é uma das razões para a briga. Enquanto o escritório de Anitta diz que o sucesso foi por conta dela, que realizou algumas modificações na canção, o escritório da dupla afirma que o mérito é todo das irmãs.

Outro motivo que teria provocado o fim da amizade seria o fato de Anitta ter postado nas redes sociais uma série de vídeos com indiretas que seriam para Simaria. Para quem não se lembra, o vídeo foi intitulado de A Perfeitinha, já que a cantora imitava uma pessoa que se considerava melhor em tudo. Publicamente, Anitta nunca revelou para quem seria o vídeo, no entanto, nos bastidores da música, todos saberiam qque as publicações foram direcionadas a cantora sertaneja.

Ainda segundo o colunista, Simaria, por sua vez, já declarou que a suposta rival deveria baixar a bola, já que ela e Simone possuem juntas mais seguidores que Anitta no Instagram. A esposa de Thiago Magalhães, por sua vez, possui o perfil feminino mais seguido no Brasil. Na rede social, Anitta e Simone ainda mantém relação.