Naya Rivera, de Glee, está oficialmente divorciada de Ryan Dorsey

15/06/2018 | 13:12



Acabou! Depois de uma reconciliação polêmica e um segundo término ainda mais conturbado, Naya Rivera e Ryan Dorsey finalmente finalizaram o seu processo de divórcio na última quinta-feira, dia 14, de acordo com documentos oficiais obtidos pelo The Blast.

A Santana de Glee e o agora ex-marido vão dividir a custódia do filho Josey Hollis, de dois anos e meio de idade. Os dois anunciaram que estavam se separando pela primeira vez no final de 2016, porém quase um ano depois, os atores voltaram atrás, cancelaram o divórcio e tentaram ficar juntos pelo bem-estar do filho.

Porém, a segunda separação foi ainda mais conturbada. Em novembro de 2017, a atriz foi presa por violência doméstica, após uma denúncia de Ryan. Ele revelou que Naya o atingiu na cabeça e nos lábios enquanto passeavam com o filho e mostrou aos policiais um vídeo da agressão.

Após a polêmica, Rivera entrou para valer com os papéis do divórcio e agora, seis meses depois, os dois são oficialmente ex-esposa e ex-marido. Melhor assim, né?