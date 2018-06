PF apreende 20 pássaros e duas tartarugas na Operação Horizonte

15/06/2018 | 12:55



A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 15, a Operação Horizonte para combater tráfico de animais silvestres. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo cinco na cidade de São Paulo e um em Presidente Prudente, no interior do Estado. Até o momento, informa a PF, foram apreendidos 20 pássaros, duas tartarugas e diversas anilhas de identificação.

O inquérito policial teve início em abril de 2017, após a entrega na PF de pássaros Trinca-Ferro e Coleirinha, apreendidos pela Polícia Militar ambiental de São Paulo em um estabelecimento comercial na capital.

Após a perícia, foi constatado que as aves estavam com anilhas do Ibama falsificadas ou adulteradas. As anilhas são expedidas pelo Ibama e possuem números únicos, para identificação dos animais.

As investigações se direcionaram para identificar os responsáveis e possíveis conexões entre eles. A PF informou que nesta sexta-feira, 15, foram cumpridos mandados em locais de responsabilidade de criadores amadores suspeitos de comercializar as aves, o que é proibido, e, ainda, de criadores que sequer tinham autorização do Ibama para essa atividade.

Os animais foram encaminhados para o Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo, onde uma perita criminal federal realiza análise preliminar dos animais, que permanecerão naquele local e receberão cuidados. Será verificada a possibilidade da reintrodução dos mesmos na natureza.