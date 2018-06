PM realiza Operação Servir e Proteger no Estado de SP

Do Diário OnLine



15/06/2018 | 12:29



Visando a redução dos indicadores criminais, especialmente dos delitos com motivação econômica, como os latrocínios (roubo seguido de morte), roubos de carga, roubos de veículos e outros roubos, a PM (Polícia Militar) lança nesta sexta-feira (15) a Operação Servir e Proteger, em toda a Capital e Região Metropolitana. No Grande ABC, a reunião do efetivo, com todas as viaturas perfiladas, ocorrerá Praça IV Centenário, em Santo André, a partir das 17h.

A operação faz parte da estratégia de comando que objetiva ampliar a ação de presença e será desenvolvida de forma permanente, durante todo o ano. Com base em estudos serão implantados pontos de referência, com o estacionamento de viaturas e bases móveis em locais apontados pelo serviço de inteligência.