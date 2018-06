No Power Couple, Aritana e Paulo recebem visita de seus cachorros

15/06/2018 | 11:12



Com apenas cinco casais na disputa, o Power Couple vai se aproximando de sua grande final. Com isso, os ânimos estão ainda mais exaltados e mais uma prova dos homens foi exibida na última quinta-feira, dia 14.

Mas antes, Aritana e Paulo curtiram um momento para lá de fofo. Por serem pela segunda vez o Casal Power, eles ganharam um presente: a visita de seus dois cachorros na casa. Eles mataram a saudades dos animais e ficaram muito emocionados pela surpresa. Enquanto isso, Munik e Tati Minerato conversaram na cozinha sobre o discurso de Letícia antes da DR. A esposa de Marlon soltou o verbo e falou que a madrinha de bateria e Marcelo não precisam do casal aliado Munik e Anderson, e que eles só teriam se aproximado por Munik ser considerada forte dentro do jogo:

- Mas isso não vai ficar assim. Ainda vou ter a oportunidade de falar umas poucas e boas para ela. Se ela deixar né, porque ela só quer falar, agora ouvir...- disparou a modelo.

Na prova dos homens, que teve um cenário medieval, os maridos precisavam acertar e abrir as portas com as preferências de suas esposas. Douglas e Paulo se deram bem e conseguiram faturar as apostas das amadas. Já Tati Minerato e Marcelo acabaram discutindo mais uma vez, mesmo com o produtor musical completando a prova. A loira gritou com o parceiro durante toda a prova e no fim reclamou, irritada:

- O mais difícil foi você correr, que saco, parecia câmera lenta!

Mas os dois logo voltaram às boas quando Gugu anunciou que ele tinha completado a prova dentro do tempo necessário. Ufa!