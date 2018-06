Robert Pattinson comenta importância de Crepúsculo em sua vida: - Sempre vou apreciar isso

15/06/2018 | 11:12



Parece que foi ontem, mas logo completam 10 anos do lançamento do filme Crepúsculo, primeiro da saga de sucesso nos livros e cinemas. Antes de interpretar o vampiro Edward Cullen, o ator Robert Pattinson era um rosto desconhecido do grande público, e viu sua vida mudar completamente ao se tornar um astro praticamente do dia para a noite.

Hoje em dia um ator requisitado por diretores mais cults, Robert falou com o E! Online durante lançamento de seu novo longa, Damsel. Ao relembrar seu papel na saga vampiresca, Pattinson que tem memórias boas com praticamente tudo que envolve a franquia:

- Foi muito, muito divertido. Foi um grande ponto de virada na minha vida. Eu tive uma vida completamente diferente depois. Eu não tinha certeza se seria ator até depois do filme, então eu vou sempre vou apreciar isso.

Vale lembrar que tudo indica que Robert e sua parceira em cena e que também foi sua namorada, Kristen Stewart, estão voltando a se ver, o que deixou os fãs da saga animados! Enquanto isso, o ator continua com seus outros trabalhos, como o próprio longa Damsel, que conta uma história romântica no Velho Oeste e também conta com Mia Wasikowsa no elenco. Mas perguntado se é romântico na vida real, ele desconversou:

- Hummm...só ás vezes.