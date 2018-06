Jorge Lorenzo é o mais rápido do dia na etapa da Catalunha da MotoGP

15/06/2018 | 11:10



O espanhol Jorge Lorenzo foi o mais rápido do dia nos treinos livres desta sexta-feira da etapa da Catalunha da MotoGP. Depois de ter feito o terceiro melhor tempo na primeira sessão, o piloto da Ducati comandou a segunda atividade e permaneceu com a volta mais rápida por praticamente todo o período.

No final, cravou 1min38s930 no circuito de Montmeló e fechou o dia com 0s107 de vantagem sobre o italiano Andrea Iannone, da Suzuki, o segundo colocado. Em terceiro, ficou o espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, 0s492 mais lento que Lorenzo.

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, terminou na quarta colocação no dia. Curiosamente, esses primeiros colocados fizeram o melhor tempo na segunda sessão. O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, que liderou a primeira atividade, ficou apenas em quinto lugar no geral, à frente do inglês Cal Crutchlow, da Honda.

Em sétimo lugar ficou o italiano Danilo Petrucci, da Ducati, seguido pelo francês Johann Zarco, da Yamaha. O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, foi o nono e o malaio Hafizh Syahrin fechou a lista dos dez melhores.

O espanhol Tito Rabat, da Ducati foi o 11º. Já o líder do campeonato, o espanhol Marc Márquez não foi bem no segundo treino livre. Depois de liderar boa parte da primeira sessão, o piloto da Yamaha teve uma queda no final da última atividade do dia e terminou apenas com o 12º melhor tempo.

Neste sábado, os pilotos voltam à pista para a terceira sessão de treino livre, marcada para começar às 4h55 (de Brasília). Às 8h30 haverá o quarto treino livre. O treino classificatório está marcado para começar a partir das 9h10. A etapa da Catalunha ocorrerá no domingo, com largada às 9h.