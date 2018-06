São Bernardo oferece 752 vagas com salários até R$ 9.611

Do Diário OnLine



15/06/2018 | 11:11



Estarão abertas até 26 de junho as inscrições para quatro concursos em São Bernardo, com 752 vagas em 37 cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 1.722 a R$ 9.611. A maior remuneração será para procurador, carreira com nove oportunidades.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Vunesp, responsável pelas seleções (www.vunesp.com.br). A taxa de inscrição é de R$ 56,50 para carreiras de Ensino Médio e de R$ 82,20 para as de nível superior.

As opções com mais oportunidades são as 300 vagas para professor de educação básica, 100 para oficial administrativo, 100 para guarda civil municipal, 50 para diretor escolar, 35 para coordenador pedagógico e 32 para fiscal.

A aplicação da prova está prevista para 26 de agosto, em São Bernardo.