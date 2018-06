Raça prevalece e Uruguai vence Egito na estreia da Copa do Mundo

João Victor Romoli

Especial para o Diário



15/06/2018 | 11:07



No jogo que encerrou a primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo, o Uruguai venceu o Egito por 1 a 0, na manhã desta sexta-feira, no Estádio Ecaterimburgo, na Rússia. O time sul-americano pressionou desde o início da partida, mas só conseguiu o gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo, com o lateral-direito Giménez.

Sem Salah, que ficou apenas no banco de reservas, o Egito teve como personagem do jogo o goleiro El Shenawy, que fez três ótimas defesas em chutes de Suárez e Cavani. Isso, porém, não foi suficiente, já que no fim da partida a raça e a insistência uruguaia prevaleceu diante da força do time africano. Sánchez fez cruzamento perfeito e Giménez, de cabeça, concluiu para o fundo da rede.

Com o resultado, o Uruguai fica com os mesmos três pontos da Rússia, líder da Chave pelo saldo de gols. O Egito permanece sem pontuar, assim como a Arábia Saudita.