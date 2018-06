'Capitã Marvel' será o 1º filme da Marvel com trilha sonora composta por mulher

15/06/2018 | 10:52



A musicista turca Pinar Toprak fez post no Instagram anunciando que foi contratada para compor a trilha sonora do filme "Capitã Marvel", próximo capítulo do universo cinematográfico da Marvel que estreará nos cinemas em março de 2019. Toprak se torna a primeira mulher a ser responsável pela trilha de um filme de super-heróis da Marvel.

Conhecida por seu trabalho fazendo a trilha sonora da série Krypton e do jogo eletrônico Fortnite, Toprak comemorou a novidade. "Estou emocionada de finalmente poder revelar a vocês que vou fazer a trilha sonora de Capitã Marvel! É uma honra incrível fazer parte do universo da Marvel. Tenho muitas coisas na minha cabeça para falar. A principal delas é gratidão", escreveu a musicista.

A produção de "Capitã Marvel" está seguindo o exemplo de Pantera Negra para tornar o filme o mais inclusivo possível. O primeiro filme da Marvel sobre uma super-heroína vai trazer Brie Larson como a protagonista. Além da compositora, o filme é co-dirigido pelo casal Anna Boden e Ryan Fleck e é roteirizado só por mulheres: Meg LeFauve, Nicole Perlman, Geneva Robertson-Dworet, Liz Flahive e Carly Mensch.