Das Agências



15/06/2018 | 09:19



Diante da dificuldade em sonhar com a vaga em grupo com Portugal e Espanha, os coadjuvantes Marrocos e Irã jogam todas as fichas logo na estreia da Copa do Mundo, às 12h de hoje, em São Petersburgo.

Na equipe africana, o técnico Hervé Renard falou grosso. “Não estamos aqui para tirar fotos. Viemos aqui para competir.Estamos aqui e temos de aproveitar, não sentir a pressão, confiar no grupo, no trabalho feito e em si mesmo”, enfatizou.

Do outro lado, o técnico do Irã, Carlos Queiroz, reconheceu a dificuldade até de superar o Marrocos. “Eles têm grande time e estão bem preparados. São um dos candidatos a passar de fase, como Espanha e Portugal. Nós admitimos que o Marrocos é favorito como as outras duas, mas não vamos tolerar que alguém diga que nós não somos capazes de vencê-los”, comentou.