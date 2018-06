Gisele Bündchen pede desculpas após comentário sobre modelos da nova geração

15/06/2018 | 09:12



Gisele Bündchen usou as redes sociais na última quinta-feira, dia 14, para se desculpar por um comentário feito durante entrevista à revista Vogue. A brasileira acabou fazendo uma crítica ao questionar a exposição das modelos da jovem geração na internet.

A modelo afirmou ter sido mal entendida: Eu peço desculpas que as minhas palavras no meu artigo para a Vogue não tenham sido compreendidas. A minha intenção era de apenas expressar que venho de uma geração mais velha e não tenho o mesmo domínio de tecnologias. Eu admiro jovens gerações e suas habilidades em administrar todas a demandas extras das redes sociais. Com certeza eu nunca me senti mais sábia do que ninguém e acredito que estamos todos aprendendo, afirmou em comunicado.

Na publicação, Gisele afirmou que sua irmã criou um Instagram para ela, pois ela geralmente era apática sobre a rede social:

Se fosse eu, seriam apenas imagens do pôr-do-sol. Não é minha geração, tenho que ser honesta sobre isso. Estou mais velha, mais sábia. Se eu tivesse que me promover da maneira que as garotas fazem agora, esqueça. Eu não faria isso, disparou ela.

Ela também recebeu críticas por ter revelado que não costuma sair na companhia das esposas dos colegas de trabalho de Tom Brady, seu marido:

O meu marido tem 40 anos e a maioria dos caras jogando com ele estão com 20. As namoradas deles têm provavelmente 20 anos, os interesses são diferentes. Eu vou aos jogos com as crianças todo domingo, para que o Tom sinta que estamos lá para ele. E esse é o limite do meu conhecimento sobre futebol.

Tom Brady também falou sobre os dois durante entrevista recente à Oprah Winfrey. O jogador de futebol americano do New England Patriots, fez uma declaração daquelas para amada, que acompanhava o bate-papo nos bastidores:

- Amo chegar em casa e encontrar alguém que me envolve todas as noites. Ela me faz rir, ó, meu Deus! De algumas maneiras, somos muito diferentes e muito parecidos ao mesmo tempo. Mas ela é tão sonhadora, criativa, e eu sou muito pé no chão. Então, ela me tira da realidade e sem ela eu não poderia sair do mundo real. Eu a mantenho perto de mim, perto o suficiente. Sei que ela está aqui agora, mas ela sabe que pode sempre contar comigo e sei que sempre posso contar com ela. Temos os valores de família que mostram que nossos pais fizeram um ótimo trabalho.