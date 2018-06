Canal pede desculpas após Robbie Williams mostrar o dedo do meio durante abertura da Copa do Mundo

15/06/2018 | 09:12



Na última quinta-feira, dia 14, foi dado o chute inicial da Copa do Mundo! O campeonato de futebol, dessa vez sediado na Rússia, contou com uma cerimônia de abertura que deu o que falar nas redes sociais e dividiu seguidores. A performance principal ficou por conta de Robbie Williams, que em determinado momento, mostrou o dedo do meio às câmeras.

Muita gente reparou e logo usou o Twitter para falar sobre o gesto obsceno do cantor, que se apresentou ao lado da cantora russa Aida Garifullina. Agora, segundo informações do Deadline, a Fox, um dos canais que está transmitindo o mundial, resolveu pedir desculpas pelo cantor. No comunicado, estava escrito o seguinte:

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo da FIFA de 2018 foi um evento interessante produzido por terceiros e transmitido ao vivo pela Fox. Como foi transmitido ao vivo nós não sabíamos o que aconteceria durante a performance de Robbie Williams e nós pedimos desculpas.

Além disso, o cantor mudou a letra de sua música, Rock DJ, para que em um dos versos ele falasse:

- Eu fiz isso de graça.