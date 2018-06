Sabrina Sato fala sobre abstinência sexual durante a gravidez

15/06/2018 | 09:12



Sabrina Sato e Duda Nagle abriram o jogo sobre o que mudou no relacionamento por causa da gestação da apresentadora, que está à espera de sua primeira filha ao lado do ator. No YouTube, o galã afirmou que a relação entre eles melhorou muito, embora a vida sexual tenha mudado:

- Melhorou? A gente não faz mais nada, não dá tempo..., disparou a japa.

A apresentadora explicou que pelo fato da gestação ser de risco, os dois foram orientados a não terem relações sexuais no início da gestação:

- Por causa do bebê, a gente precisou fazer muitos esforços. E ai a gente está fazendo o que a médica pediu, durante um tempo, que é a abstinência. E isso mexe com a gente, claro. Mas a nossa relação está muito forte, porque a gente conversa sobre tudo.

Duda afirmou que a situação só ajudou a fortalecer o relacionamento:

- Isso que é amor verdadeiro. Isso é uma lição absurda que a gente tá tendo. Porque quando é só a parte boa e não sei o que...amor de verdade é quando você paga o preço, faz sacrificios grandes e faz sem perceber que tá fazendo. Não é uma coisa ruim, cara, nem um pouco. É natural.

Durante o bate-papo, Sabrina também falou sobre os hormônios da gravidez e disse que está se sentindo maravilhosa e muito bem-humorada. Duda, por sua vez, entregou que a apresentadora está tendo picos de humor:

- Tem certeza que você quer saber? Quando tem câmera ligada ela não dá piti, mas quando desliga?é tipo uma TPM ao cubo, do nada estoura. O bom da Sabrina é que ela é tipo a Dory do Procurando Nemo, dá um tempo ela vem falar com você como se nada tivesse acontecido

Sonhando em ter quatro filhos, Duda também contou que não está preparado para a paternidade:

- Não to, mas acho que a gente está trabalhando junto para se preparar. É um longo caminho, uma missão bem complexa. Imagino que eu vou ser um pai atencioso, presente.

- Pelo ultrassom, ela vai ser muito agitada. Nossa médica fala que ela sofre de sabrinite aguda. Liga o ultrassom, ela começa a mexer, fica girando dentro da barriga.

Por fim, os dois se divertiram ao falar sobre os desejos de Sabrina durante a gravidez. A apresentadora afirmou que está sempre comendo alimentos ácidos e que remetem à infância.

- Eu to tendo esses desejos ácidos. Laranja com sal, suco de tamarindo, pipoca com vinagre, torresmo...