Diário celebra 60 anos na torcida pelo hexa do Brasil

Do Diário do Grande ABC



15/06/2018 | 09:13



Para celebrar o 60º aniversário e, ao mesmo tempo, vestir a torcida para assistir à busca do hexacampeonato pela Seleção Brasileira, o Diário traz a promoção 60 anos, na qual leitores do jornal podem juntar sete selos mais R$ 19,99 e adquirir uma camiseta verde e amarela. São dois os modelos disponíveis (masculino e feminino, sendo este em corte baby look).

Os selos são publicados diariamente na capa do Diário – incluindo um coringa, em caso de perda de algum. Tanto assinantes quanto compradores em bancas e outros estabelecimentos podem participar. As trocas têm alguns endereços para serem realizadas (confira aqui no site), sendo o ponto principal a sede do jornal, situado à rua Catequese, 562, bairro Jardim, em Santo André.