Egito desafia tradição uruguaia

João Victor Romoli

Especial para o Diário



15/06/2018 | 09:03



A primeira rodada do Grupo A será completada hoje com confronto que promete ser digno de Copa do Mundo. Isso porque a tradição e a raça da seleção do Uruguai irão bater de frente com a força do Egito, que terá a volta de Salah, seu principal jogador, a partir das 9h, no Estádio Ecaterimburgo.

As seleções, consideradas as favoritas a avançar na chave, apostam muito em seus ataques. O Uruguai, por exemplo, acredita que este Mundial é o que a dupla Cavani e Suárez pode atender às expectativas. Este último, aliás, é o maior artilheiro da história da seleção, com 50 gols, e tentará a partir de hoje apagar a má impressão deixada na Copa realizada no Brasil, quando mordeu o italiano Chiellini e ficou suspenso da seleção por dois anos. Para a partida de hoje, quem deve ser o responsável por municiar o ataque é De Arrascaeta, meia do Cruzeiro.

A tarefa, porém, não será fácil, já que do outro lado a expectativa está toda em Salah, que se recuperou da lesão no ombro esquerdo sofrida na final da Liga dos Campeões e está confirmado no jogo. “Posso dizer quase 100% que ele vai jogar, salvo por algum imprevisto no último minuto. Estamos tentando deixá-lo confiante, mas sabemos que sempre há um risco quando se joga”, disse o técnico do Egito, Hector Cuper.

A seleção vai fazer história hoje no Mundial, já que colocará em campo o goleiro Essam El-Hadary, 45 anos. Ele será o atleta mais velho a atuar em uma Copa do Mundo, batendo o recorde do colega de posição Mondragon, que em 2014, pela Colômbia, jogou aos 43 anos.

Quem vencer o confronto chegará aos mesmo três pontos na chave da anfitriã Rússia, que goleou a Arábia Saudita por 5 a 0, ontem.