Comey foi oficialmente o pior líder da história do FBI, diz Trump

15/06/2018 | 08:31



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter na manhã desta sexta-feira para criticar James Comey, ex-diretor do FBI demitido por ele em maio de 2017. "Comey agora será oficialmente rebaixado como o pior líder, de longe, do FBI", afirmou Trump. "Eu fiz um grande serviço ao demiti-lo."

Trump se refere em suas mensagens ao relatório do inspetor-geral publicado nesta semana, com críticas a Comey. De acordo com o relatório, Comey "desrespeitou" normas ao lidar com uma apuração sobre e-mails da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que disputou a presidência com Trump. Hillary costuma citar a condução do caso pelo FBI como uma das razões de sua derrota.

Segundo o presidente, o atual diretor do FBI, Christopher Wray, é a pessoa certa para retomar a credibilidade da instituição. Ele ainda comentou outro ponto do relatório do inspetor-geral, que diz que um agente do FBI, Peter Strzok, fez críticas ao então candidato republicano em conversas com a advogada do FBI Lisa Page. Strzok afirmou, segundo o relatório, que "nós iremos barrá-lo", sugerindo que trabalharia pela derrota de Trump na disputa nas urnas. "Não dá para ser mais baixo que isso!", lamentou.