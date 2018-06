Marinho pode ter de remar sozinho

Raphael Rocha



15/06/2018 | 07:00



Ex-prefeito de São Bernardo e presidente paulista do PT, Luiz Marinho corre contra o tempo para construção de aliança para sua candidatura ao governo do Estado. Por enquanto, nenhum partido anunciou adesão ao projeto de Marinho, enquanto seus adversários – em especial o governador Márcio França (PSB) e o ex-prefeito paulistano João Doria (PSDB) – fazem pompas com parceiros eleitorais. Marinho ainda aposta as fichas no PDT e PCdoB, a despeito de os comunistas já terem aderido à campanha de França. A tendência, porém, é Marinho vir sozinho, o que representará a menor chapa na história do partido em eleições ao Palácio dos Bandeirantes. Até agora, o recorde negativo é de Alexandre Padilha, que, em 2014, se candidatou tendo apenas PCdoB e PR como aliados.

Mais um

Ex-vereador de Barueri, Antônio Carlos Marques pediu ontem exoneração da função de superintendente do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá. Ele estava na vaga desde março. Marques era o quarto comandante do maior complexo hospitalar da cidade em um ano e meio de governo Atila Jacomussi (PSB). Antes dele passaram Ricardo Carajeleascow, Renata Martello e Vanderley da Silva Paula.

Exoneração

A Prefeitura de Santo André publicou a exoneração de Aghata Palacio, mulher do ex-secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Fabio Palacio (PSD). Ela exercia função comissionada no Núcleo de Inovação Social, comandado pela primeira-dama, Ana Carolina Barreto Serra. Na administração andreense, Aghata recebia R$ 8.274 mensais brutos.

Era para acontecer

A reunião do bloco que apoia a pré-candidatura a deputado estadual do presidente da Câmara de Diadema, Marcos Michels (PSB), e o vice-prefeito Márcio da Farmácia (Podemos), marcada para quarta-feira, não aconteceu, e ainda não tem data para ocorrer. O encontro serviria para afinar transferência de alianças de Marcos a Márcio, candidato do prefeito Lauro Michels (PV) à Assembleia.

Pregão eletrônico

A Prefeitura de São Caetano retomou o modelo de pregão eletrônico em licitações. Segundo o governo de José Auricchio Júnior (PSDB), essa mudança tornará o processo de aquisição de materiais “ainda mais ágil e transparente”. “Os primeiros testes haviam sido realizados na última gestão do prefeito José Auricchio (de 2009 a 2012), porém a modalidade de compra não avançou nos quatro anos seguintes. Agora está sendo retomada”, informou o Paço.

Audiência pública

Ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha estará hoje em Santo André, para participar de audiência pública sobre o desmonte do SUS (Sistema Único de Saúde) após a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do teto de gastos, que congela os valores de investimentos no País para os próximos 20 anos. A atividade será liderada pela vereadora Bete Siraque (PT) e terá na mesa o ex-secretário andreense da Saúde Homero Nepomuceno e o ex-deputado estadual Vanderlei Siraque (PCdoB). O evento será na Câmara de Santo André, a partir das 19h.

Acolhido no ninho

O vereador Marcelo Cabeleireiro (PT), de Rio Grande da Serra, mais uma vez foi centro da atenções no meio político da cidade. Na quarta-feira, o prefeito Gabriel Maranhão (sem partido) foi ao governo do Estado para assinar convênios de transferência de recursos ao município, em agenda direta com o governador Márcio França (PSB). Maranhão levou toda comitiva governista, entre secretários, a vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD) e vereadores. Entre os vereadores, Marcelo, que deveria fazer oposição ao ex-tucano.