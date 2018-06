São Bernardo oferece 1.769 vagas para cursos profissionalizantes

Da Redação



15/06/2018 | 07:18



Os moradores de São Bernardo podem se inscrever, a partir de hoje, em 25 cursos profissionalizantes gratuitos. Ao todo, são 1.769 vagas para opções como auxiliar administrativo, logística básica, pizzaiolo e formação de bartender. A prefeitura do município investiu R$ 625 mil para realização do plano, desenvolvido em parceria com o Senac.

O objetivo, segundo a gestão, é impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da cidade, por meio da capacitação daqueles que desejam se recolocar no mercado de trabalho ou empreender. Para participar, é preciso ser maior de 18 anos e residir em São Bernardo. A seleção será feita por critérios socioeconômicos, e os cursos começam a ser ministrados no dia 10 de julho. A iniciativa faz parte do programa Emprega São Bernardo.

O cadastro deve ser feito a partir de hoje no Ginásio Poliesportivo ou no salão da Paróquia Santo Antônio. No dia 18, na Escola Municipal Nair da Silva Prata ou nos teatros Inezita Barroso e Elis Regina. No dia 19, na Associação Cultural Mizuho ou no Centro Esportivo Éder Simões Barbosa. No dia 20, na Associação Cultural e Recreativa da Vila Pauliceia ou no teatro Lauro Gomes. No dia 21, no Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica ou na biblioteca Machado de Assis. Em todos os casos, o atendimento é das 8h às 16h. É preciso ter em mãos, no momento da inscrição, RG, CPF e comprovante de residência referente a 2018.