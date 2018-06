Sebrae tem 322 vagas em cursos gratuitos para MEIs

Da Redação



15/06/2018 | 07:16





O Sebrae-SP conta com 322 vagas em dez cursos de capacitação gratuitos no Grande ABC. As oportunidades são voltadas para MEIs (Microempreendedores Indiviuais) ou àqueles que desejam empreender na área. A iniciativa faz parte do programa Super MEI e conta com parceria do Senac, Senai e Centro Paula Souza.

Dentre as opções, estão formação inicial em técnicas de vendas, técnicas de depilação e para soldagem elétrica. As aulas serão ministradas em Santo André e Diadema até o dia 9 de novembro. Os interessados podem se cadastrar até dez dias antes do início das aulas pelo site www.bit.ly/supermeisebrae ou telefone 0800 570 0800.

Cada curso possui 22 vagas, preenchidas por ordem de inscrição.

CRÉDITO - Empreendedores formalizados como MEI que concluírem o programa Super MEI podem ter acesso a linhas de crédito entre R$ 1.000 e R$ 20 mil a juros zero. O requisito é que a pessoa não tenha restrições cadastrais junto ao Cadin Estadual e utilize a quantia para aquisição de produtos e serviços para o exercício das atividades empresário, tais como equipamentos, veículos e capital de giro.

A linha de crédito foi lançada em janeiro de 2017, em parceria com a DesenvolveSP, agência de fomento do Estado de São Paulo. O prazo de pagamento do empréstimo é de 36 meses, com carência de seis.