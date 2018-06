Tradição renovada

Nilton Valentim



14/06/2018 | 22:50



O Golf foi lançado em 1974 pela Volkswagen na Europa. Desde então, o hatch já vendeu 34 milhões de unidades em todo o planeta. No Brasil, o carro chegou há exatos 20 anos (1998), na quarta das sete gerações já desenvolvidas. Neste mês chega às concessionárias da marca a nova versão do ‘alemão’ fabricado em São José dos Pinhais, no Paraná, e de sua irmã Variant, que vem de Puebla, no México.

O novo Golf, que faz parte da estratégia da Volks de lançar 20 carros até 2020, tem três versões – Comfortline 200 TSI, Highline 250 TSI e GTI. A primeira custa R$ 91.790; a segunda, R$ 112.190 e a esportiva, R$ 143.790. Para a Variant, são duas opções: Comfortline 250 TSI (R$ 102.990) e Highline 250 TSI (R$ 113.490).

Por fora, as mudanças nem são tão perceptíveis. Mas com um pouco de atenção, dá para encontrá-las. A versão de entrada do Golf, com motor 1.0 TSI, por exemplo, ganhou câmbio automático de seis velocidades e desenvolve 128 cv. A intermediária é equipada com propulsor 1.4, que entrega 150cv e a GTI, com motor 2.0, chega a 230cv.

Todas as versões trazem de série luzes de uso diurno de LED, sistema de informações com tela sensível ao toque de oito polegadas e App-Connect. No caso do GTI, câmera traseira para auxílio ao estacionamento e lanternas traseiras de LED.

Na parte externa, a coluna ‘C’ robusta, que é uma das características mais marcantes do Golf, foi mantida. Para-choques e faróis foram redesenhados. Nas versões Highline e GTI, passa a contar com faróis de LED, em substituição aos de xenônio. Na traseira, as lanternas também passam a usar LED.

De frente, se destaca a ligação da grade do radiador com os faróis, que agora ganhou uma faixa cromada, nos dois modelos iniciais. No caso do GTI, são duas linhas, uma cromada e outra vermelha, que destacam ainda mais a esportividade do carro.

No quesito segurança, tanto o Golf quanto a Variant receberam nota cinco nos testes do Latin NCap. São sete airbags. Além de detector de fadiga, que ‘filma’ a reação do motorista nos 15 primeiros minutos de condução e, se houver mudança de características, dá aviso sonoro para alertar o condutor.