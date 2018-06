Costa Rica perde lateral-esquerdo por lesão

Anderson Fattori



14/06/2018 | 21:45



A Costa Rica confirmou na noite dessa quinta-feira o corte do lateral esquerdo Ronald Matarrita. Ele vinha tratando lesão no músculo posterior da coxa direita e, apesar de ter demonstrado melhora com o tratamento intensivo, ele não teria condição de ser aproveitado. Para seu lugar, a federação costa-riquenha anunciou a convocação de Kenner Gutiérrez.

“Ronald Matarrita vinha apresentando, há alguns dias, desconforto na posterior do músculo da perna direita. Ele estava se tratando com medicamentos, tratamento com fisioterapia. Mas durante o treinamento de ontem, o jogador nos disse que não melhorava”, explicou Alejandro Ramírez, médico da Costa Rica.

Matarrita, do New York City, tem 18 jogos pela Costa Rica e dois gols marcados. Já Gutiérrez, que é zagueiro da Liga Desportiva Alajuelense, tem a experiência de ter defendido a seleção em nove oportunidades.

A Costa Rica está no grupo E, o mesmo do Brasil. A estreia da equipe está marcada para domingo, contra a Sérvia. No dia 22, o desafio será justamente contra os brasileiros. E o último compromisso válido pela primeira fase está marcado para o dia 27, frente aos suíços.