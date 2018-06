Serviços de Saúde devem atrair até 170 pessoas

Juliana Stern

Testes de glicemia, aferição de pressão arterial e avaliação odontológica serão oferecidos gratuitamente durante o Diário nos Bairros que acontecerá na EE José Piaulino, no Jardim das Nações, em Diadema, no sábado. A ação social deve atrair ao menos 170 pessoas, segundo colaboradores.

Os testes de glicemia e aferição de pressão arterial são os serviços que mais devem atrair público, com expectativa de 150 a 200 atendimentos durante o dia. A população será recebida pelos alunos do curso técnico de auxiliar de enfermagem do Colégio Renil, que colabora com a ação há cinco anos. “Se Deus quiser vamos longe com essa parceria. A vantagem também é que os alunos acabam ganhando jogo de cintura pra lidar com a população”, diz o coordenador do curso e enfermeiro Ricardo Fritiz de Aquino.

Segundo Aquino, o serviço que mais beneficia a comunidade é a medição da pressão arterial. “Geralmente conseguimos identificar até 30% da população que sofre de hipertensão arterial e não sabia da condição. A partir daí podemos orientar o paciente sobre o tratamento que deve seguir.”

Segundo a coordenadora pedagógica da escola estadual, Neide Pereira de Oliveira Correia, uma das maiores dificuldades da comunidade é conseguir atendimento médico nos postos de Saúde próximos. “Muitos alunos ficam sem tratamento, porque não conseguem marcar consultas”, afirma.

Para moradores do bairro, o problema é a falta de médicos. “A gente vai no posto e não é atendido, porque eles falam que não tem médico”, conta a dona de casa Claudeni Maria da Silva, 42.

Procurada, a Prefeitura de Diadema não se pronunciou sobre o tema até o fechamento desta edição.