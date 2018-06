Ademar Bertoldo: ele divulga Ribeirão Pires

Ademir Medici



“Do Napoli, que jogou nos primeiros times do Corinthians Paulista, passando por Adnan e Luiz Américo dos anos 60 – igualmente defensores do Alvinegro – e chegando ao Willian da Seleção Brasileira, todos eles são de Ribeirão Pires.”

Cf. Ademar Bertoldo, agitador esportivo.

Ademar Bertoldo é o convidado desta semana do programa Memória do DGABC TV. A entrevista está no ar. É só acessar: www.dgabc.com.br .

O Grande ABC conhece o Ademar, e muito bem. E um bom resumo dele é feito pelo amigo Pedro Cordeiro, que diz: “Ademar é um ícone do esporte de Ribeirão Pires, dividido com os afazeres dedicados à rádio”.

Pedro Cordeiro lembra do Ademar do Olaria de Ribeirão Pires, onde foi atleta, técnico, presidente e até hoje ocupa cargo de diretor. “E também de roupeiro”, complementa o próprio Ademar no programa.

Pensando bem, não se trata de uma entrevista. Foi um bate-papo descontraído do começo ao fim. Ademar Bertoldo lembrou nomes queridos: dona Lina, Américo Del Corto, Antonio Simões, Claudio Petrin (goleiro, seu chefe na Pirelli, irmão do ator Antonio Petrin), Roberto Bottacin...

“Foi o Roberto quem me estimulou a divulgar Ribeirão Pires. Faço isso desde os anos 60”, revela Bertoldo no programa.

Daí o título – do programa e da Memória de hoje: Ele divulga Ribeirão Pires. Há mais de 50 anos Ademar Bertoldo envia notícias da sua cidade para os jornais e emissoras de rádio. Ele é uma fonte confiável, inclusive do Diário e desta página Memória.

O placar do futebol e o obituário são temas constantes na pauta de Ademar. Que de tanto mandar notícias, criou sua própria rádio, a Pérola da Serra – vejam o prefixo na charge do seu amigo Odayr. Uma rádio devidamente regulamentada. Que está na internet e que defende Ribeirão Pires todo o tempo. Dá alegrias ao seu diretor, mas também muitas dores de cabeça e nenhum lucro financeiro. Somente prejuízos. Mas Ademar resiste.

(Gente de Ribeirão Pires, colabore com a sua emissora. É tão importante isso. E o Ademar Cavalo Bertoldo merece isso da sua cidade).

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 15 de junho de 1988 – ano 31, edição 6749

Manchete – Constituinte garante eleições municipais em novembro. Derrubada a prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores por um ano e mandato-tampão por dois

São Bernardo – Prefeito Aron Galante quer doar mais áreas para o funcionalismo.

Editorial – Concessão de lotes é populista e demagógica

São Caetano – Tachões na Avenida Goiás causam polêmica.

Mauá – Prefeitura renova programa com a Secretaria de Abastecimento do Estado e quer mais cozinhas comunitárias. A cidade já conta com 32 equipamentos do gênero.

Memória – O Clube dos Alemães.

Cultura & Lazer – Gabriela, nova opção cultural no Grande ABC. É o projeto TV na Rua, um ônibus urbano reformado pelo Sindicato dos Motoristas, iniciativa de Marinho Galuzzi. O mais novo veículo de comunicação foi testado na festa do Dia do Trabalhador, 1º de maio.

Em 15 de junho de...

1583 – São Paulo sem carne. Os rebanhos serra acima são levados pelos navios que aportam em Santos.

1918 – A guerra. Do noticiário do Estadão: manifestação de simpatia ao Brasil na Câmara italiana.

1943 – Prefeitura de Santo André aprova o plano de loteamento de Vila Prosperidade, hoje pertencente a São Caetano.

1973 – Criada e Junta de Conciliação e Julgamento de Mauá.

Hoje

Dia Mundial de Combate à Violência Contra o Idoso

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 15 de junho:

Em São Paulo, Piquete. Elevado a município em 1891, quando se separa de Lorena.

No Rio Grande do Norte, Arês

Em Minas Gerais, Capinópolis

Em Santa Catarina, Itajaí e Witmarsum

Em Alagoas, Monteirópolis

No Mato Grosso, São José dos Quatro Marcos

No Amazonas, Tefé

No Mato Grosso do Sul, Três Lagoas

Em Goiás, Valparaíso de Goiás

Santos do Dia

Bv. Albertina Berkenbrock

Vito

Germana

A fauna do Grande ABC

Surucuá

Nome científico: Trogon surrucura

Fotografado em Riacho Grande

Nahur Ferraz de Mattos

(Araraquara, 7-8-1940 – Bernardino de Campos, 1º-6-2018)

O administrador de empresas Nahur Ferraz de Mattos deixou seu nome marcado em São Caetano. Foi diretor de Fazenda na Administração do prefeito Raimundo da Cunha Leite (1977 a 1981), presidente do Rotary Clube São Caetano Oeste (1989 e 1990) e diretor-proprietário da Papelaria União, por ele fundada em 1979 e hoje extinta. Sr. Nahur pertenceu à Loja Maçônica 28 de Julho. Residia há 20 anos em Bernardino de Campos.

Filho de Oscar Ferraz de Mattos e Juventina Correa de Mattos, ele parte aos 77 anos. Foi sepultado em Bernardino de Campos. Deixa viúva Luci Caparrós de Mattos, os filhos Tânia e Denis e a Nora Luciana.