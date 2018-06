BC estima oferecer em torno de US$ 10 bi em contratos de swaps na próxima semana

14/06/2018 | 19:25



O Banco Central anunciou que continuará com a ação para oferecer liquidez ao mercado de câmbio. Em nota divulgada no início da noite desta quinta-feira, 14, a instituição anunciou que "estima oferecer montante em torno de US$ 10 bilhões em contratos de swaps" na próxima semana. "Esse montante poderá ser ajustado para cima ou para baixo, dependendo das condições de mercado", cita a nota do BC.

O montante mencionado para a próxima semana é menos da metade que a referência da atual semana. Entre os dias 8 e 15 de junho (amanhã), o BC reafirmou na nota que oferecerá US$ 24,5 bilhões em novos contratos de swap.

Na nota, a instituição reafirma que "não vê restrições para que o estoque de swaps cambiais exceda consideravelmente os volumes máximos atingidos no passado".

O BC diz que "continuará acompanhando as condições de mercado de câmbio e atuando para prover liquidez e contribuir para seu bom funcionamento".

O texto diz ainda que o BC trabalhará junto com o Tesouro Nacional "de forma coordenada no mercado de juros para prover liquidez e contribuir para seu bom funcionamento".

Nesta quinta-feira, a atuação do BC no mercado cambial teve a colocação de 100 mil contratos de swap em três operações que somaram US$ 5 bilhões. Essa foi a emissão de contratos de swap tradicional em um único dia desde o início do uso desse instrumento, em 2002.