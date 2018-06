Até o Chris Evans achou a mensagem de uma amiga grosseira porque não tinha emoji

14/06/2018 | 19:12



Chris Evans provou que é gente como a gente e que não consegue ver uma mensagem sem emoji como se não fosse grosseira. No dia de seu aniversário, na última quarta-feira, dia 13, o ator recebeu os parabéns de Octavia Spencer, com quem atuou no filme Um Laço de Amor. Acontece que a atriz não se preocupou em fazer uma mensagem muito elaborada - o que deixou Chris bastante sentido.

Feliz aniversário, mandou Octavia. Assim mesmo, sem nada.

Um ponto de exclamação iria te matar? Qualquer número de emojis teria bastado. A única coisa que falta neste tweet é um ponto final. É melhor intensificar no ano que vem, Spencer, respondeu Chris.

Cara, eu ia mandar os emojis em uma carta! Estou com saudades, declarou a artista.

Eu vou deixar passar. Fazer 37 me transformou em um magnânimo, encerrou o astro, brincando.

É, aqui fica a dica: caso você for mandar uma mensagem a alguém, não esqueça de colocar algum emoji ou, pelo menos, um pontinho de exclamação. Assim a pessoa irá saber que você não está brava ou com má vontade, ok?