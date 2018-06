William Bonner vai se casar com a namorada, Natasha Dantas, segundo revista

14/06/2018 | 19:12



A relação de William Bonner com a fisioterapeuta está prestes a se tornar oficial! De acordo com a revista Veja Rio, o casal deu entrada nos documentos para o enlace, na quarta-feira, dia 6, em um cartório em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Como testemunhas do casamento, foram listados os trigêmeos de Bonner, frutos de seu casamento com Fátima Bernardes. Os dois anunciaram a separação há quase dois anos, em agosto de 2016.

Fátima também está em um novo relacionamento, com o advogado Túlio Gadêlha.