Ricky Martin revela que gostaria que seus filhos fossem gays

14/06/2018 | 17:12



Ricky Martin, que interpreta Antonio D?Amico na série American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, deu uma entrevista ao programa Good Morning America e revelou que gostaria que seus filhos fossem gays, assim como ele. O cantor é pai dos gêmeos Valentino e Matteo, de nove anos de idade, junto com o pintor Jwan Yosef, seu marido.

- Eu não sei, meus filhos são muito novos, mas eu gostaria que eles fossem gays. É uma coisa muito especial. Toda a sensibilidade, e a forma com que eu vejo agora, é que não tenho que me esconder de qualquer maneira. Eu vejo cores. E então você vê o arco-íris. Eu entendo porque o símbolo é o arco-íris. Isso é real. Tudo é tangível. Isso me faz uma pessoa mais forte.

Ricky ainda contou que sua vida profissional mudou completamente depois que ele se assumiu gay.

- Eu sempre digo isso, queria poder me assumir novo. Porque foi incrível. Aquele momento em que escrevi a carta e postei no Twitter, e cliquei em "enviar". A liberdade, a sensação de libertação era tão poderosa, é isso que eu quero dizer quando afirmo que gostaria de poder me assumir novamente, porque foi incrível. E depois disso, pessoas vindo até mim e dizendo muito obrigado por eu ter me assumido. Por sua causa, eu entendo melhor o meu pai. Eu entendo melhor minha irmã. Então é uma coisa importante para fazer. Para aqueles que estão lutando com sua identidade, tudo vai ficar bem. Seja você mesmo, ame a si mesmo.

Que fofo, né?