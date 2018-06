Rotary 8 de Dezembro de Mauá festeja Quarta Mexicana

Gabriela Lopes



15/06/2018



Em clima latino-americano, a Quarta Mexicana, agitada pelo Rotary 8 de Dezembro de Mauá, marcou a primeira noite típica da cidade. “Gostamos de experimentar iguarias e vivenciar outras culturas e essa gastronomia ímpar nos proporcionou um ótimo momento de confraternização”, alegra-se o presidente do grupo, Eduardo Marques, que teve a companhia de 60 convidados no espaço culinário. O jantar de ritmo castelhano também teve fins beneficentes, com renda arrecadada revertida à Fundação Rotária, com sede nos Estados Unidos, para facilitar a elaboração de campanhas internacionais. Agora, integrantes se preparam para Mutirão da Saúde, no dia 23, no mauaense Jardim Anchieta.

Por aí...

Conhecimento

Na Faculdade de Direito de São Bernardo, palestra Redes Sociais e Eleições 2018 trouxe diferentes profissionais, como juristas, jornalistas, linguistas e estatísticos, para debater temas como fake news, algoritmos, parte social do impacto, lógica do sistema das redes e da comunicação de forma geral. “Fomentar esse assunto neste período é uma responsabilidade da representação acadêmica”, explica o coordenador do setor da universidade, Thiago Volpatte.

Proteção em pauta

Campanha da Fraternidade da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) terá reforço em sessão solene, hoje, às 19h, na Câmara Municipal de São Bernardo. A temática deste ano é superação da violência. A ação receberá representantes de igrejas da região, que auxiliam no combate à agressão, para serem homenageados.

Festa

Para trazer música e agitação ao empreendimento, a proprietária do Armazém São Caetano, Ana Maria Rosa, pulsiona parceria com o cantor dom Paulinho e o convida para show. “A cada um mês o artista vem nos prestigiar com sua voz”, comenta Ana, que está à frente do espaço há seis anos.

Temperatura baixa

Já são mais de 20 quilos arrecadados na campanha do agasalho, realizada pela Fundação Santo André. Hoje é o último dia para colaborar com a ação, que direcionará o montante ao Exército de Salvação. “É um momento muito favorável e de comunhão entre os corpos discente e docente e a comunidade”, alegra-se a presidente da comissão responsável pela organização, Ana Lucia.

Mulher no comando

Rotary Club de São Caetano agora passa a ter diretoria feminina. Para gestão 2018 a 2019, a são-caetanense Rosa Maria Riera assume a cadeira presidencial, durante a festiva de transmissão e posse, hoje, às 20h, em reduto gastronômico da cidade.