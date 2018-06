Treinador argentino da Arábia Saudita fala em esquecer estreia

Dérek Bittencourt



14/06/2018 | 16:23



Uma goleada inesperada inaugurou a Copa do Mundo da Rússia, no início da tarde desta quinta-feira. Os donos da casa aplicaram 5 a 0 sobre a Arábia Saudita, em duelo pelo Grupo A, e o técnico dos sauditas, o argentino Juan Antonio Pizzi, falou em deixar este resultado ruim e já pensar no próximo compromisso, contra o Uruguai, na quarta-feira, em confronto que pode determinar uma eliminação antecipada das Super Águias.

"Temos que nos levantar, superar a sensação de vergonha que estamos e começar a pensar na próxima partida", declarou, durante a coletiva pós-jogo. "Acredito que viemos preparados, os jogadores demonstraram que estão preparados para uma Copa do Mundo. Não podemos tirar como parâmetro esta partida, porque não estivemos nem perto de fazer o que pretendíamos e fizemos em partidas anteriores", completou o técnico.