Técnico russo atende telefonema de Putin durante coletiva

Dérek Bittencourt



14/06/2018 | 16:21



Ninguém mais ninguém menos do que Vladimir Putin tirou o técnico Stanislav Tchertchesov momentaneamente da coletiva de imprensa após a goleada da Rússia por 5 a 0 sobre a Arábia Saudita, no início da tarde desta quinta-feira, disputado no Estádio Lujniki, em Moscou, e duelo inaugural da Copa do Mundo.

Enquanto o jogador Cheryshev - autor de dois gols - falava, o celular do treinador tocou, ele saiu para atender e, quando questionado sobre quem era, não titubeou em responder. "Foi o chefe de Estado (Putin). Ele me ligou para parabenizar e pediu para dividir com o time pela performance, e que continuem jogando assim", afirmou Tchertchesov